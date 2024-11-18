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Krafton показала 30 минут геймплея симулятора жизни inZOI на Unreal Engine 5
InZOI, который часто называют духовным наследником культовой The Sims, выделяется своей ультрареалистичной графикой, созданной на базе современного движка Unreal Engine 5.

На выставке G-Star 2024 студия Krafton продемонстрировала новый ролик продолжительностью 30 минут, посвященный игровому процессу их нового проекта – симулятора жизни inZOI. Запись была опубликована популярным ютубером под ником ENFANT TERRIBLE.

Видео демонстрирует исследование огромного открытого мира игры, где игроки могут свободно переключаться между видами от первого и третьего лица. Качество графики конечно впечатляет: детально проработанные модели персонажей, высококлассная прорисовка локаций и зданий делают игру визуально привлекательной.

Геймплей вызвал положительные отзывы среди геймерского сообщества, особенно отмечалось высокое качество графики, которое ставит inZOI в ряд передовых проектов. Однако некоторые игроки выразили недовольство относительно размеров виртуального мира, который показался им слишком компактным, а также отсутствием юмористических элементов в диалогах и проблемами с оптимизацией производительности.

InZOI достаточно часто сравнивают с культовой серией The Sims, однако при этом подчеркивают, что новая игра предлагает гораздо более реалистичную графику благодаря использованию современного движка Unreal Engine 5.

Релиз inZOI намечен на 28 марта 2025 года, когда игра будет выпущена в раннем доступе. Дата выхода финальной версии пока не объявлена. На старте игрокам предложат русскую локализацию с текстовым переводом. Ранее сообщалось о наличии полного дубляжа на всех поддерживаемых языках, но эта информация исчезла из описания проекта. Судя по представленному геймплею, персонажи будут общаться на вымышленном языке. Ожидается, что inZOI станет одним из самых ожидаемых релизов следующего года.

#unreal engine 5 #krafton #the sims #inzoi
Источник: youtube.com
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Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
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