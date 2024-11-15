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link1pc
В российском Steam закрыли предзаказы на Avowed от Obsidian без объяснения причин
Этот инцидент не является единичным случаем для игр от Microsoft. Ранее подобная ситуация уже происходила с другим проектом компании — Senua's Saga: Hellblade 2.

Вчера, 14 ноября, компания Microsoft начала принимать предварительные заказы на новый фэнтези-экшен Avowed в цифровом магазине Steam. Изначально данная игра была доступна для покупки в российском сегменте платформы Valve. Российские геймеры имели возможность выбрать между двумя изданиями — стандартным за 2 250 рублей и премиальным за 5 790 рублей. Премиум-издание предлагало не только ранний доступ к игре за пять дней до официального релиза, но также включало в себя уникальные скины, артбук и саундтрек. 

Однако спустя около десяти часов после старта предзаказов Microsoft неожиданно убрала игру из российского сегмента Steam без каких-либо объяснений. На этот шаг первым делом обратило внимание отечественное издание «Игромания». Важно отметить, что возможность приобретения Avowed исчезла не только в Steam, но и для владельцев российских аккаунтов в Battle.net. Тем временем в других странах игра продолжает оставаться доступной для предзаказа.

К слову, данный инцидент не является единичным случаем, когда Microsoft ограничивает доступ к своим играм в России. Аналогичная ситуация ранее произошла и с проектом Senua's Saga: Hellblade 2, где помимо прекращения продаж издательство заблокировало российским пользователям даже доступ к странице игры. Однако страница Avowed пока остается открытой для пользователей из России. 

Напомним, что официальный релиз Avowed намечен на 18 февраля 2025 года для платформ ПК и консолей Xbox Series X и S. На ПК игру можно будет приобрести через сервисы Battle.net и Steam, а также Game Pass.

#microsoft #steam #avowed
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