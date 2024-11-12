Новый драйвер обеспечивает наилучшую производительность видеокарт GeForce в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Microsoft Flight Simulator 2024, а также содержит оптимизации для технологии NVIDIA DLSS 3.

Компания NVIDIA анонсировала выход обновленного пакета графических драйверов GeForce Game Ready версии 566.14, который уже получил сертификацию Windows Hardware Quality Lab (WHQL).

Новый драйвер оптимизирован для обеспечения максимальной производительности видеокарт серии GeForce в таких проектах, как ожидаемый приключенческий шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и авиасимулятор Microsoft Flight Simulator 2024. Кроме того, драйвер включает улучшения для работы с технологией NVIDIA DLSS 3, которая позволяет значительно повысить качество графики без снижения частоты кадров.

В этом релизе также были устранены несколько известных проблем:

- Исправлен ошибка, препятствовавшая использованию фильтров NVIDIA Freestyle в игре Call of Duty: Modern Warfare 3 при изменении названия исполняемого файла.

- Решена проблема с отсутствием пользовательских пресетов DSR/DLDSR в ряде игр.

- Устранена ошибка, вызывавшая высокую нагрузку на процессор у владельцев программных продуктов Corsair iCUE и Bluestacks.

- Исправлено неправильное поведение настроек размера кэша шейдеров в панели управления NVIDIA: теперь шейдеры не создаются при полном отключении функции.

Новые драйверы доступны для загрузки на официальном сайте NVIDIA. Обновление рекомендуется всем пользователям видеокарт GeForce для достижения наилучшей производительности и стабильности в играх.