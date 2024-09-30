Используя алгоритм, известный как man-in-the-middle-attack, хакеры смогли внедрить дополнительный модуль в цепь связи между картриджем и принтером.

В ходе эксперимента хакерам удалось создать функциональную версию перезаправленного картриджа для принтеров HP последнего поколения. Устройство способно обмануть систему защиты и распознаваться как оригинальный компонент. Этот результат был достигнут благодаря использованию специального метода, известного как man-in-the-middle-attack. Суть метода заключается в том, чтобы интегрировать в систему дополнительный модуль, который перехватывает исходный сигнал и передает модифицированные данные.

Современные модели картриджей для принтеров оснащены специальными чипами, которые ведут учет "пробега" и автоматически блокируются после достижения определенного количества страниц. В данном случае перезаправка чернил или тонера не имеет значения, так как система требует замены всего картриджа.





Используемый метод man-in-the-middle-attack позволяет обойти эту защиту путем установки специальной печатной платы с микропроцессором между контактами картриджа и чипом. Эта плата изменяет сигнал таким образом, что принтер получает информацию о том, что предел страниц еще не достигнут. В результате принтер продолжает считать картридж рабочим и продолжает свою деятельность в обычном режиме.