Samsung объявила о старте массового производства твердотельных накопителей PM9E1, которые отличаются высочайшими скоростными характеристиками среди всех SSD стандарта M.2 PCle 5.0

Компания Samsung сообщила о старте массового производства своих новых твердотельных накопителей PM9E1, которые устанавливают новые стандарты скорости среди SSD формата M.2 PCIe 5.0. Особенностью новых накопителей является использование восьмого поколения флэш-памяти V-NAND, а также собственного контроллера компании Samsung, изготовленного по 5-нанометровому техпроцессу.

SSD Samsung PM9E1 демонстрируют достаточно впечатляющие скорости: до 14,5 ГБ/с при чтении и до 13 ГБ/с при записи данных. Такие показатели ставят накопители на передний план в своем классе, обеспечивая высокую производительность для самых требовательных приложений. Кроме этого, Samsung гордится тем, что новые SSD обладают на 50% большей энергоэффективностью в сравнении с накопителями предыдущего поколения. Такие показатели делают их не только быстрыми, но и экономичными в использовании.

В дополнение к выдающимся скоростным характеристикам, Samsung внедрила в свои накопители новые функции безопасности, такие как Security Protocol и Data Model (SPDM) v1.2. Эти меры должны обеспечить дополнительную защиту данных пользователей. Пользователи смогут выбрать из четырех моделей PM9E1 с различной емкостью: 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и флагманский вариант на 4 ТБ. Однако цены, как и даты выхода новинок на рынок, пока не раскрываются.