Согласно информации от Reuters, Sony, похоже, находится в процессе разработки полноценного нового поколения своей консоли и уже выбрала поставщика «железа» для будущей PS6.

Компания Sony, по слухам, уже начала работу над созданием следующего поколения игровой приставки PlayStation. Кроме этого, компания определилась с выбором поставщика комплектующих для новой консоли.

Информационное агентство Reuters сообщает, что Sony вела переговоры с компанией Intel о поставках процессоров для будущей PlayStation 6, однако переговоры завершились неудачей. Контракт достался традиционному партнеру Sony – компании AMD.

Источники агентства сообщают, что причиной неудачи переговоров стал спор о размере прибыли, которую Intel должна была получать с каждой проданной приставкой. Reuters предполагает, что Intel надеялась получить значительную прибыль и крупного клиента, что могло бы способствовать развитию ее бизнеса по контрактному производству чипов. Однако, компания так и не смогла достичь соглашения с Sony.

Intel отказалась комментировать данную информацию, заявив, что не готова ни с кем обсуждать как текущие, так и потенциальные переговоры со своими клиентами.

Использование процессоров AMD в новой PlayStation также объясняется стремлением к обратной совместимости. AMD уже является поставщиком процессоров для предыдущих поколений приставок – PlayStation 4 и PlayStation 5. Такой подход позволяет Sony гарантировать, что игры от старых приставок будут корректно работать и на новой консоли.

Стоит напомнить, что Sony готовит к выпуску улучшенную версию PlayStation 5 под названием PS5 Pro, которая появится в продаже в ноябре 2024 года. Данная версия получит более мощный графический процессор, а также поддержку технологии масштабирования PSSR.