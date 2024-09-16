Ryzen AI 7 Krackan Point будет оснащен восемью процессорными ядрами и графическим ускорителем, состоящим из восьми вычислительных блоков.

Компания AMD готовится к запуску новой линейки своих мобильных процессоров под названием Krackan Point в 2025 году. Инсайдерские данные от Golden Pig Upgrade раскрывают подробности об одном из процессоров данной серии – Ryzen AI 7 Krackan Point. Согласно предоставленной информации, новый процессор будет оснащен восемью ядрами и восьмиядерным графическим ускорителем.

Хотя Ryzen AI 7 Krackan Point архитектурно будет схож с Ryzen AI 7 Pro 360 поколения Strix Point, встроенная графика в нем будет иметь всего восемь вычислительных блоков вместо двенадцати, которые будут эксклюзивными для версии Pro 360. Данный подход подтверждает тенденцию компании AMD предлагать разные конфигурации встроенных графических ускорителей в зависимости от класса процессора.

На данный момент у компании AMD имеется всего три APU поколения Strix Point под наименованием Ryzen AI 300. Предполагается, что младшие модели в этом нейминге получат новое кодовое название Krackan Point, что в итоге может привести к некоторой путанице среди потребителей среди широкого перечня продукции AMD для мобильных платформ.