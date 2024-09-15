Процесс начинается с использования передовых технологий машинного зрения, которые позволяют роботам точно определять винты и аккуратно разбирать накопители. Это обеспечивает надежное уничтожение данных путем разрушения пластин, при этом важные компоненты, такие как магниты и печатные платы, сохраняются для дальнейшей переработки.

Microsoft, известный технологический гигант, поделилась информацией о том, что происходит с их отработавшими накопителями после окончания срока службы. Компания использует специализированную систему машинного зрения, управляемую роботами, для эффективной разборки жестких дисков. Эти машины способны точно определить и аккуратно демонтировать винты, уничтожить пластины и сохранить важные детали, такие как магниты и печатные платы, для их последующей переработки.

Процесс начинается с команды инженеров под руководством Ранганатана Шриканта, которые отвечают за анализ и разборку оборудования. После этого данные уничтожаются путем физического разрушения пластин, чтобы гарантировать невозможность восстановления информации. Затем оставшиеся компоненты проходят через вторичную переработку, где уже извлекаются ценные материалы.





Еще в 2022 году эта система была задействована для обработки примерно 2 миллионов жестких дисков, а с учетом роста объемов облачного хранения данных, эта цифра, безусловно, значительно увеличилась за прошедший год. Так Microsoft демонстрирует свою экологическую ответственность и стремление к устойчивому развитию, уделяя внимание повторному использованию ресурсов и минимизации отходов.