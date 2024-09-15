Google Pixel 9 Pro Fold гнется гораздо легче своего предшественника и не способен выдержать даже незначительное давление

Известный блогер и тестировщик Зак Нельсон, более известный под псевдонимом JerryRigEverything, провел испытания нового флагмана Google — Pixel 9 Pro Fold. К сожалению, результаты тестов не радуют: прочность устройства оставляет желать лучшего.

Как и его предшественник, новинка оказалась достаточно уязвимой и не способна выдержать даже незначительное давление. Одним из самых тревожных моментов стало то, что смартфон легко гнется в обратную сторону, что может привести к поломке дисплея. При таком изгибе экран перестает функционировать навсегда, и единственным решением остается его замена. Более того, даже случайно сесть на устройство, это может сделать его непригодным для использования.

Другой серьезный недостаток Pixel 9 Pro Fold заключается в отсутствии защиты от пыли. Песчинки и грязь без труда проникают внутрь корпуса смартфона, что в итоге приводит к неприятным звукам в шарнире. Кроме этого, внутренний дисплей оказался подвержен царапинам не только от острых предметов, таких как ключи или ножи, но даже от обычных ногтей. В отличие от него, внешний экран демонстрирует лучшую защиту.





Тесты JerryRigEverything показали, что Google Pixel 9 Pro Fold нуждается в улучшениях в области прочности и защиты, чтобы соответствовать современным стандартам флагманских устройств.