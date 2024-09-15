Джек Хьюн раскрыл авторам издания Tom's Hardware на выставке IFA 2024 некоторые любопытные подробности об особенностях AMD FSR 4

На мероприятии IFA 2024 представители ресурса Tom's Hardware встретились с генеральным менеджером AMD Computing and Graphics Business Group Джеком Хьюном. В интервью он рассказал о планах компании по развитию технологии AMD FSR. По его словам, новые версии графических технологий компании AMD будут основаны на искусственном интеллекте и предложат ряд новых возможностей.

Одной из таких возможностей станет генерация кадров на основе ИИ, которая, к примеру, позволит значительно продлить время автономной работы портативных консолей ресурсоемких игр. Как отметил Джек Хьюн, текущие модели портативных консолей, такие как ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go, имеют достаточно ограниченный запас автономной работы, что может быть особенно заметно при запуске современных и ресурсоемких игр. AMD FSR 4 поможет решить данную проблему, предлагая новые методы оптимизации производительности.

Также Хьюн подчеркнул, что в предыдущих версиях FSR AMD не использовала алгоритмы машинного обучения из-за стремления компании быстро предоставить конкурентный продукт для NVIDIA DLSS. Тем не менее, компания уже переориентировала свои усилия, начиная с конца 2023 года, чтобы сосредоточиться на ИИ-технологиях.