Sony ускорила трассировку лучей в PS5 Pro до трех раз в сравнении с обычной PS5

Компания Sony провела презентацию своей новой игровой консоли PlayStation 5 Pro, на которой раскрыла множество интересных подробностей. Одной из самых обсуждаемых тем стала ускоренная трассировка лучей, которая позволяет создавать реалистичные отражения и тени в играх. Согласно информации, полученной на презентации, новая версия PlayStation теперь может обрабатывать трассировку лучей в два, а иногда даже в три раза быстрее, чем обычная PS5.

Особое внимание было уделено графическому процессору (GPU) PlayStation 5 Pro. Хотя он и основан на архитектуре RDNA 3, он также включает в себя новые технологии трассировки лучей. Данные технологии будут доступны на персональных компьютерах только в следующем году с выходом видеокарт AMD RDNA 4.

Разработчики и инженеры компании поделились конкретными улучшениями, которые были внесены в новую версию консоли. Среди нововведений — технология Double Ray Tracing Intersect Engine, которая обеспечивает параллельную обработку лучей, а также RT Instance Node Transform для более эффективной обработки геометрических операций. Дополнительно, PlayStation 5 Pro снижает нагрузку на память с помощью 64B RT Node и оптимизирует расчеты пересечений лучей и треугольников благодаря Ray Tracing Tri-Pair Optimization. Улучшения также касаются группировки геометрии сцены (BVH Footprint Improvement) и упрощенной обработки графики (RT support for OBB and Instance Node Intersection). Все это позволит улучшить качество графики и производительность игр.

Марк Церни, главный идеолог бренда PlayStation, отметил, что именно Sony вдохновила AMD на разработку нового поколения GPU с улучшенными эффектами трассировки лучей. Он также подчеркнул, что PlayStation 5 Pro является первой консолью, где данные технологии применяются. Разработчикам уже предоставили возможность оценить новшества, и они остались довольны результатами.