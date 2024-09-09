С существующими аккаунтами Gmail пока все в порядке

С 12 сентября текущего года вступает в силу очередной пакет санкций США в отношении России, который окажет значительное влияние на IT-сектор. В соответствии с новыми ограничениями, множество зарубежных компаний прекратят сотрудничество с юридическими и физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации. Среди них уже объявили о прекращении предоставления своих услуг такие известные платформы, как Miro, Notion и Google.

Одним из наиболее заметных изменений стало ограничение доступа к Gmail. Теперь пользователи не имеют возможности зарегистрироваться в сервисе, используя российский номер телефона (+7). При попытке получить код подтверждения появляется ошибка с текстом: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

В настоящее время компания Google не прокомментировала данное ограничение и не сообщила о проведении подготовительных мер к подобной блокировке. Важно отметить, что существующие аккаунты Gmail продолжают функционировать в обычном режиме. Пользователи могут без проблем использовать как мобильное приложение, так и браузерную версию сервиса.