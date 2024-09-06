Анонс обновленной консоли должен состояться на следующей неделе во вторник или в среду

Согласно недавно появившейся информации, анонс новой версии консоли PlayStation 5 Pro может состояться уже на следующей неделе, вероятно, во вторник или среду. Пользователь под псевдонимом Lunatic Ignus, который уже успел зарекомендовать себя как достаточно надежный источник информации в игровой индустрии, сообщил о предстоящем событии.

Согласно инсайдерской информации, после анонса обновленной версии консоли Sony планирует провести мероприятие State of Play, на котором разработчики представят новые игры для поклонников платформы.

Эти слухи получили дополнительное подтверждение, когда Sony выпустила рекламный баннер в честь 30-летия Astro Bot. Внимательные пользователи уже успели заметить на баннере изображение свежей консоли, ранее уже упоминавшееся другим инсайдером, что также добавляет правдоподобности информации о грядущем анонсе.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro будет доступна исключительно в цифровом формате. Это решение связано со стремлением Sony сократить затраты на производство и контролировать рост себестоимости, что может сделать консоль более доступной для широкой аудитории.