billbil-kun опубликовал на портале Dealabs подробную информацию о предстоящей консоли PlayStation 5 Pro и раскрыл ее дизайн

Надежный информатор billbill-kun, известный своими достаточно точными утечками в игровой индустрии, поделился изображением новой игровой приставки PlayStation 5 Pro. По его словам, рендер был создан на основе изображения, размещенного на розничной коробке новой консоли. Однако саму коробку инсайдер не может показать из-за соображений авторского права.

Дизайн PlayStation 5 Pro продолжает традиции, заложенные в PlayStation 5 и PlayStation 5 Slim. Боковые панели консоли также разделены на две части, как и в Slim-версии. Это может означать, что для Pro-версии могут подойти сменные панели, используемые в версии Slim, хотя это пока не подтверждено. На передней панели устройства будут расположены кнопка питания и два порта USB Type-C. Интересно, что дисковод отсутствует, что предполагает возможность использования съемного привода, который был представлен вместе с PlayStation 5 Slim.

billbill-kun также отметил, что анонс PlayStation 5 Pro ожидается уже «совсем скоро», а именно, в первой половине сентября текущего года. Учитывая высокую степень надежности информации от этого инсайдера, фанаты PlayStation могут с уверенностью ожидать, что новая консоль действительно будет выглядеть так, как показано на рендере.