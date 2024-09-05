Цена Lian Li DAN Case A3 Wooden Edition составляет около 140 долларов

Компания Lian Li продолжает следить за актуальными трендами в мире компьютерного оборудования и представляет новую версию своего популярного корпуса DAN Case A3 — Wooden Edition. Этот стильный Mini Tower корпус сочетает в себе элегантный дизайн и высокую функциональность.

Характеристики и дизайн

Корпус весит всего 5 кг и имеет компактные размеры 443 × 322 × 194 мм. Он изготовлен из холоднокатаной стали SPCC и закаленного стекла, что обеспечивает надежность и долговечность. Фронтальная панель корпуса украшена вертикальными планками из орехового дерева, придавая ему уникальный и современный вид. Левая боковая стенка может быть выполнена либо из стекла, либо из металлической сетки, что позволяет выбрать оптимальный вариант для вашего стиля.

Порты и совместимость

В набор портов ввода-вывода входят два USB 3.0 Type-A, один USB 3.1 Type-C и пара аудиоразъемов, что обеспечивает удобный доступ к подключаемым устройствам.

Охлаждение и установка компонентов

DAN Case A3 Wooden Edition предлагает отличные возможности для охлаждения: в него можно установить кулеры высотой до 165 мм. Также корпус способен разместить внутри себя видеокарты длиной до 415 мм и блоки питания ATX длиной до 220 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат форматов Micro ATX и Mini ITX. Также предусмотрены посадочные места для двух 2,5-дюймовых накопителей и одного 3,5-дюймового диска. DAN Case A3 Wooden Edition позволяет установить два 360 мм радиатора СЖО и до десяти 120-миллиметровых вентиляторов, что обеспечивает отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Цена и доступность

Новая версия корпуса Lian Li DAN Case A3 Wooden Edition поступит в продажу по цене около 140 долларов. Этот корпус может стать отличным выбором для тех, кто ценит стильный дизайн и высокую производительность в своих сборках.