Карты будут отличаться высоким энергопотреблением: до 600 Вт для RTX 5090 и около 400 Вт для RTX 5080

Согласно информации, полученной от ресурса BenchLife, флагманские игровые видеокарты нового семейства Blackwell могут появиться на рынке уже в этом месяце. Этот портал известен своими достаточно достоверными данными, полученными прямо с производства и от других надежных источников в цепочке поставок. Ожидается, что анонс всей новой линейки видеокарт состоится на выставке CES 2025, которая пройдет в январе 2025-го года.

Первыми моделями линейки Blackwell, которые поступят в продажу, станут RTX 5090 и RTX 5080. Эти топовые карты будут отличаться высоким энергопотреблением: до 600 Вт для RTX 5090 и около 400 Вт для RTX 5080. Однако, как сообщают источники BenchLife, младшая модель серии может задержаться из-за приостановки разработки со стороны компании NVIDIA. Причины этой приостановки пока остаются неизвестными. Авторы ресурса также подчеркивают, что уже в ближайшее время можно ожидать появления дополнительных подробностей о новом поколении игровых видеокарт.