TDP видеокарт линейки GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось изначально

Вчера достаточно известный информатор с ником kopite7kimi поделился свежей информацией о видеокартах линейки GeForce RTX 5000. Согласно его информации, TDP (Thermal Design Power) новых графических ускорителей окажется выше, чем предполагалось ранее. На это обратил свое внимание портал Videocardz.

Сегодня инсайдер уже назвал более подробные цифры, и согласно его данным, энергопотребление флагманской модели GeForce RTX 5090 будет достигать 600 Вт. А это к слову, на немалые 150 Вт больше энергопотребления эталонной модели GeForce RTX 4090. При этом энергопотребление предтоповой GeForce RTX 5080 будет составлять 400 Вт, что на 80 Вт больше, чем у ее предшественницы GeForce RTX 4080.

Информатор также отметил, что GeForce RTX 5080 продемонстрирует среднее увеличение производительности на 10% по сравнению с топовой видеокартой предыдущего поколения — GeForce RTX 4090. Согласно последней информации, официальный анонс видеокарт нового поколения NVIDIA Blackwell должен состоятся в концу 2024-го года. Однако есть информация, что данный анонс также может быть перенесен на начало следующего года.