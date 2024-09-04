По задумке автора проекта, собрать такой шлем из подручных средств сможет практически каждый человек

Евгений Жиронкин, российский разработчик и энтузиаст, представил интересный проект, который обещает сделать виртуальную реальность доступной для широкой аудитории. Его идея заключается в создании аналогов современных VR-шлемов, стоимость которых для многих пользователей может оказаться слишком высокой.

По мнению автора, собрать такой шлем сможет практически каждый желающий, используя подручные средства. Для этого потребуется всего лишь смартфон, корпус (например, картонный), Bluetooth-контроллер, подобный Joy-Con от Nintendo Switch, и приложение EnJoyTheVR, разработанное на платформе Unity.

«Я работаю над проектом, который позволяет максимально приблизить виртуальную реальность на смартфонах без дополнительных вложений к той, которую можно получить от современных шлемов, таких как Oculus Quest 2 и Quest 3. Проект планируется как самостоятельное приложение и готовое решение для портирования VR-игр на смартфоны», — говорит Евгений Жиронкин.





В одной из демонстраций приложения был показан порт популярной игры Rick and Morty: Virtual Rick-ality, успешно запущенный на iPhone 14 Pro. Это подтверждает возможности проекта и его потенциал в мире мобильной виртуальной реальности.





Хотя проект существует с лета 2023 года, внимание СМИ к EnJoyTheVR возросло только сейчас. На данный момент приложение еще не доступно для загрузки, так как разработка пока продолжается.





Евгений надеется, что его проект станет значимым шагом в демократизации виртуальной реальности и позволит большему числу людей испытать все прелести этого увлекательного мира без необходимости тратить большие суммы на дорогостоящие устройства.