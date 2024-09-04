Первые ноутбуки на базе Qualcomm Snapdragon X Plus начнут поступать в продажу уже в начале сентября

Сегодня Qualcomm анонсировала новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus, который разработан для пользователей, желающих воспользоваться функциями Microsoft Copilot+ и другими ИИ-функциями по более доступной цене. В отличие от устройств на предыдущих моделях Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus, которые обычно стоят свыше 1000 долларов, новые чипы позволят производителям предлагать устройства с ценой от 799 долларов.

Snapdragon X Plus включает в себя два варианта: «X1P-42-100» и «X1P-46-100». Оба процессора имеют восемь ядер Oryon, изготовленных по 4-нм технологии, и разбиты на два кластера. Максимальная тактовая частота для младшей модели составbт 3,2 ГГц для одноядерных задач и 3,4 ГГц для многоядерных. Старшая версия достигает частоты в 3,4 ГГц и 4,0 ГГц соответственно.

Общий объем кэш-памяти составляет 30 МБ, при этом на каждом кластере по 12 МБ кэш-памяти L2. Процессор также оснащен интегрированной графикой Adreno X1-45, которая имеет вычислительную мощность на уровне 2,1 и 1,7 FLOPS. К слову, старшие версии чипов с 10 и 12 ядрами имеют производительность 3,8 и 4,6 FLOPS. Оба чипа поддерживают память DRAM LPDDR5x с частотой 8448 МТ/с. Встроенный в чипы нейропроцессор отвечает почти за половину ИИ-вычислений.

Qualcomm позиционирует новый 8-ядерный Snapdragon X Plus наряду с такими бюджетными чипами, как Ryzen 7 8840U и Ryzen 5 8640U, а также Core Ultra 7 155U и Core Ultra 5 125U, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ищущих мощные решения по разумной цене.

Первые модели ноутбуков с чипами Snapdragon X Plus появятся в продаже в первой половине сентября. Среди производителей, которые поддержат новую линейку чипов, отмечаются ACER и ASUS, Dell и HP, а также Lenovo и Samsung.