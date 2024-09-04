Загрузить ОС Android 15 на свои устройства пользователи пока не смогут

После длительного процесса бета-тестирования, компания Google наконец-то смогла представить стабильную версию новой ОС Android 15. Исходный код уже доступен в рамках Android Open Source Project, но есть и один достаточно интересный момент: пользователи в настоящее время не имеют возможности загрузить новую ОС на свои устройства.

На данный момент финальная версия Android 15 выпущена исключительно для разработчиков, и обычным пользователям пока придется пока, прежде чем они смогут воспользоваться новыми функциями. Среди ключевых нововведений операционной системы Android 15 стоит отметить возможность распознавания музыки при помощи голосового помощника и функцию озвучивания текста с экрана устройства.

Также в новой версии ОС значительно улучшена защита данных, проведена оптимизация многозадачности для различных устройств с большими экранами, а операционная система теперь может предупредить пользователя о землетрясениях.

Первыми гаджетами, которые получат обновление до ОС Android 15, станут смартфоны Pixel от компании Google. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены сроки для других производителей.