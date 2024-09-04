Core Ultra 7 265K до 5 % быстрее Core i7-14700K

Ресурс Wccftech представил первое «живое» фото предстоящего 20-ядерного процессора Core Ultra 7 265K из новой серии Arrow Lake-S, ссылаясь на информатора под псевдонимом HXL.

На данном изображении представлена обратная сторона процессора, что позволяет детально рассмотреть расположение контактов нового сокета LGA 1851.

Кроме того, в сети также появились и результаты тестирования нового чипа в встроенном бенчмарке программы CPU-Z. В тестировании использовался квалификационный образец (QS) Core Ultra 7 265K со степпингом B0. В процессе тестирования производительные ядра нового процессора достигали достаточно высокой частоты в 5,2 ГГц, что, к слову, на 300 МГц ниже, чем сообщалось в предыдущих утечках информации.

Есть еще один интересный момент: мониторинг HWiNFO показал, что Core Ultra 7 265K был создан на техпроцессе Intel 20A, однако чипы Arrow Lake-S должны были производиться на базе техпроцесса TSMC N3B.

Инженерная версия нового процессора продемонстрировала 885 баллов в одноядерном тесте CPU-Z, что оказалось немного ниже показателей его предшественника — Core i7-14700K, который сумел набрать 902 балла. В многопоточном тесте Core Ultra 7 265K показал результат в 15 709 баллов, что уже на 5% выше, чем у модели прошлого поколения.

Эти данные подчеркивают интересные аспекты производительности грядущего процессора и дают представление о его возможностях.