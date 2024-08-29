На время испытаний в кабине присутствует машинист, потом поезда будут курсировать полностью самостоятельно

В России стартовал тестовый запуск первой беспилотной электрички «Ласточка», которая теперь курсирует по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд, созданный с использованием полностью отечественных технологий, демонстрирует высокую точность в соблюдении расписания. В случае возникновения препятствий на путях, система отреагирует гораздо быстрее, чем это мог бы сделать машинист. В настоящее время в кабине поезда присутствует человек, который следит за работой всех систем и управляет открытием и закрытием дверей на станциях. Однако после завершения тестирования планируется перевод поезда в полностью автоматический режим.

Глава РЖД Олег Белозеров подчеркнул, что новый поезд обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными составами. «Система принимает решения гораздо быстрее, благодаря специальным видеокамерам и программному обеспечению, разработанному нашими российскими специалистами», отметил он.

Среди ключевых особенностей беспилотной «Ласточки» система, предотвращающая закрытие дверей при наличии помех, а также сенсоры и датчики, которые в режиме реального времени отслеживают ситуацию на пути. Искусственный интеллект в системе управления принимает решения за 0,3 секунды, что значительно быстрее, чем 1,2 секунды, необходимые человеку.





Тестирование беспилотного поезда запланировано завершить в конце текущего года. Полностью автоматизированный транспорт начнет перевозить пассажиров по МЦК уже в 2026 году. Ожидается, что внедрение новых технологий позволит сократить время ожидания между поездами с четырех до трех минут.