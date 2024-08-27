Китайское ограничение на экспорт полупроводниковых материалов, таких как германий и галлий, вызывает опасения по поводу стабильности рынка полупроводников

Ситуация на рынке полупроводников становится все более напряженной из-за новых ограничений на экспорт полупроводниковых материалов из Китая. В Европе уже отмечают негативные последствия для производства микросхем, особенно тех, что основаны на передовых техпроцессах.

Прошлогодние меры Китая по ограничению поставок германия и галлия начали оказывать значительное влияние на полупроводниковую индустрию. Недостаток этих критически важных компонентов привел к почти двукратному росту цен на минералы. По официальным данным, Китай контролирует 98% мирового производства галлия и 60% германия, что делает его ключевым игроком на этом рынке.

«Ситуация с Китаем критическая. Мы от них зависим», — сообщил один из источников, связанный с полупроводниковым технологическим гигантом. Он также отметил, что, несмотря на наличие некоторых сделок по китайскому галлию, общий объем экспорта упал примерно в два раза с момента введения санкций.

Если Китай продолжит и дальше снижать поставки, европейские компании могут столкнуться с серьезным дефицитом. Галлий и германий играют важную роль как в производстве микропроцессоров, так и в создании волоконно-оптической продукции, а также приборов ночного видения. В дополнение к этому, не так давно Китай уже ограничил экспорт сурьмы — еще одного критически важного материала для транзисторов и дисплеев.