Новые правила экспортного контроля Китая над ключевыми материалами для производства чипов могут привести к существенному повышению цен на микросхемы и технику

Китай объявил о введении новых ограничений на экспорт сурьмы, ключевого материала для производства полупроводников. С 15 сентября 2024 года компании, желающие вывезти этот металл, должны будут получать разрешение от правительства. Эти меры могут существенно изменить ситуацию на мировом рынке электроники.

На сегодняшний день Китай поставляет почти половину мирового объема сурьмы, и новые санкции затронут не только сам металл, но и его производные — оксиды, гидриды, антимонид индия, синтетические алмазы, а также необходимые для их производства технологии. Это может привести к дефициту этих материалов на рынке и, как следствие, к повышению цен на микросхемы и другую электронику.

Сурьма играет важную роль в производстве полупроводников, особенно в легировании кремния для создания полупроводников n-типа, а также в производстве дисплеев и огнеупорных материалов. Учитывая растущий спрос на электронику и технологические устройства, последствия этих ограничений могут оказаться весьма значительными.

Эксперты предупреждают, что такие изменения могут привести к увеличению производственных затрат для компаний по всему миру, что в конечном итоге отразится на ценах для потребителей. Ожидается, что производители начнут активно искать альтернативные источники сырья и способы оптимизации процессов, чтобы минимизировать влияние новых правил.