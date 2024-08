В ролике можно лучше изучить основной игровой процесс Heroes of Might and Magic: Olden Era и рассмотреть города

Ресурс PC Games представил свежий видеоролик продолжительностью более девяти минут, в котором продемонстрирован игровой процесс новой пошаговой стратегии с дополнительными ролевыми механиками - Heroes of Might and Magic: Olden Era. Данная игра является приквелом знаменитой серии HoMM.

В ролике можно увидеть интерфейс и ключевые особенности геймплея, а также ознакомиться с городами и картой. Игроки, знакомые с Heroes of Might & Magic III, будут приятно удивлены: в Olden Era прослеживаются элементы культовой стратегии, но уже адаптированные под современные технологии.

Действие игры будет происходить на планете Энрот и континенте Джадам, предшествуя событиям первой Heroes of Might and Magic.

В проекте предусмотрены как основная сюжетная кампания, так и многопользовательский режим. В игре будет представлено всего шесть фракций. В настоящее время пять из них известны: это рыцари Храма, вампиры и нежить, обитающие в Некрополе, эльфы из Лесного союза, темные эльфы из Подземелья и существа-насекомые из Роя. Шестая же фракция пока остается загадкой, так как разработчики все еще держат ее в тайне.

Производством нового проекта занимается студия Unfrozen Studio, уже известная по игре Iratus: Lord of the Dead. Heroes of Might and Magic: Olden Era планируется к выходу весной 2025-го года, однако изначально только в рамках раннего доступа.