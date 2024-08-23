Apple становится еще ближе к тому, чтобы превратить iOS в Android.

Apple приближается к превращению iOS в аналог Android. Корпорация из Купертино внедряет в iOS большое количество новых функций, соответствующих требованиям ЕС. Например, не так давно Apple позволила сторонним разработчикам использовать NFC как для бесконтактных платежей, так и для других целей. В будущем изменения могут затронуть и стандартные приложения.

По информации источников, Apple планирует предоставить пользователям из Европейского Союза возможность изменять и удалять предустановленные приложения, такие как телефон, мессенджер, клавиатура и другие. Кроме этого, пользователи смогут удалить App Store, «Камеру», «Фото» и даже браузер Safari с iPhone.

Все это должно сделать платформу полностью настраиваемой, но не без недостатков. Множество стандартных приложений достаточно глубоко интегрированы в систему и работают в связке с другими модулями. Если пользователь решит удалить или изменить эти приложения, это может привести к сбоям в работе всей системы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, компании Apple будет необходимо пересмотреть принципы функционирования своей экосистемы.