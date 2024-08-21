Call of Duty: Black Ops 6 выйдет 25 октября на ПК и всех актуальных консолях, а 6 сентября начнётся открытая бета

В рамках церемонии открытия выставки Gamescom 2024 разработчики из студии Treyarch представили долгожданный сюжетный трейлер к игре Call of Duty: Black Ops 6.

В новом видео зрители могут увидеть главных героев игры, которые пытаются спасти Рассела Адлера. Сначала ситуация выглядит относительно спокойной, но вскоре обстановка накаляется, и персонажи оказываются в эпицентре перестрелки, которая переходит в захватывающую погоню на мотоциклах и не прекращаются даже во время стремительного заезда, создавая достаточно напряженную атмосферу.

Релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6 запланирован на 25 октября 2024 года. Эта часть серии станет особенной, так как впервые игра будет доступна сразу в день релиза для подписчиков Xbox Game Pass. Более того, подписчики также получат ранний доступ к бета-тестированию мультиплеера уже с 30 августа, а все остальные игроки смогут присоединиться к тестированию с 6 сентября.

Call of Duty: Black Ops 6 будет представлена на консолях Xbox Series X/S и Xbox One, PlayStation 4 и 5, а также на ПК, что обеспечит доступность игры для широкой аудитории.