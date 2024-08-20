Главной изюминкой релиза является оптимизация и поддержка DLSS 3.5 для Black Myth: Wukong и Star Wars Outlaws. Также драйвер расширяет поддержку технологии DLSS для Final Fantasy XVI, Concord и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

В связи с релизом ролевого боевика Black Myth: Wukong и в преддверии выхода Star Wars: Outlaws, компания NVIDIA анонсировала выпуск новых оптимизированных драйверов Game Ready 560.94 для видеокарт линеек GeForce GTX и GeForce RTX.

В состав пакета новых драйверов входят следующие компоненты:

- CUDA версии 12.6

- ПО NVIDIA PhysX версии 9.23.1019

- Драйвер HD-аудио версии 1.4.0.1

- Панель управления DCH NVIDIA версии 8.1.966.0

- Приложение GeForce Experience версии 3.28.0.417

Основное внимание в новой версии графического драйвера уделено оптимизациям DLSS, которые обеспечивают улучшенную производительность в таких играх, как Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, Concord, а также Final Fantasy XVI. Кроме того, драйвер получит оптимизации для Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Среди прочего, NVIDIA исправила связанную с невозможностью остановки тестирования проблему в Octane Benchmark.

Однако разработчики также отметили несколько известных проблем:

- Оверлей мониторинга производительности в GeForce Experience иногда перестает обновлять данные датчиков GPU.

- В NVIDIA App могут пропадать фильтры Freestyle при использовании комбинации клавиш Alt + F2.

Драйвер Game Ready 560.94 доступен для загрузки как с официального сайта NVIDIA, так и через настольное приложение NVIDIA App/GeForce Experience.