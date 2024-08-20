Если информация о Core Ultra 3 подтвердятся, это может стать концом эпохи четырехъядерных процессоров в массовом потребительском сегменте

Согласно последней информации, анонс линейки настольных процессоров Intel Arrow Lake "Core Ultra 200" ожидается уже 10 октября. Однако информация о более доступных моделях, в частности серии Core Ultra 3, пока остается в тени. Эта серия практически не упоминается в большинстве сообщений и утечек.

Все же существует одна утечка, датированная 9 августа, от пользователя @OneRaichu, которая касается именно линейки Core Ultra 3. Инсайдер сообщил, что Intel планирует выпустить 8-ядерный процессор начального уровня, который значительно превзойдет производительность текущих процессоров Core i3 14-го поколения. Ожидается, что новый чип будет состоять из 4 производительных и 4 эффективных ядер.

На данный момент самые мощные процессоры Core i3, такие как Core i3-14100 и его версия без встроенной графики, имеют всего 4 ядра. Новый процессор Core Ultra 3 станет первым в мире восьмиядерным представителем серии i3/Ultra 3, что может кардинально изменить рынок настольных процессоров.

Важно отметить, что текущие модели Core i3 предлагают конфигурацию из 4 ядер и 8 потоков только с производительными ядрами, без эффективных. В отличие от них, процессоры серий Core i5, i7 и i9 используют гибридную архитектуру с двумя типами ядер. Arrow Lake-S также будет следовать этой концепции, применяя новые производительные ядра Golden Cove и эффективные ядра Skymont.

По информации инсайдера, линейка Core Ultra будет включать не только модели Ultra 3, но и Ultra 5, Ultra 7 и Ultra 9, все из которых будут обладать эффективными ядрами, но без гиперпоточности. Возможные названия для новых процессоров Core Ultra 3 включают Core Ultra 3 205 и Core Ultra 3 215. Однако пока неясно, будет ли в линейке несколько моделей или только одна.

Если слухи подтвердятся и новые процессоры действительно выйдут, это может ознаменовать конец эпохи четырехъядерных процессоров в массовом потребительском сегменте.