Тестирование проводилось с видеокартой GeForce RTX 4060 на ПК с процессором Intel Core i7-13700K в разрешении 1080p и 2K

На YouTube-канале Edward Gaming было опубликовано видео, в котором продемонстрированы впечатляющие возможности универсального генератора кадров LSFG 2.3 в новой игре Black Myth: Wukong. Этот достаточно полезный инструмент позволяет активировать генерацию кадров на компьютерах с любой видеокартой — как дискретной, так и встроенной.

Тестирование проводилось на системе с графическим ускорителем GeForce RTX 4060 и процессором Intel Core i7-13700K, а также 32 ГБ оперативной памяти.

Игровой процесс был оценен в разрешениях 1080p и 2K. При разрешении 2K, с установленными кинематографическими настройками и использованием DLSS Quality, частота кадров колебалась в пределах 29-30 fps. Однако включение генератора кадров LSFG 2.3 в режиме x4 значительно улучшило ситуацию, подняв частоту до значительных 85 fps.

В сравнении при разрешении 1080p, стандартный генератор кадров (FG) обеспечивал около 50 fps, тогда как LSFG 2.3 в режиме x4 продемонстрировал впечатляющие 100 fps. Таким образом, LSFG 2.3 оказывается весьма полезным инструментом для повышения производительности в требовательных играх, что делает его привлекательным для геймеров, стремящихся к более плавному игровому процессу.