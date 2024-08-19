Партнёром VK Play выступает сервис онлайн-платежей Ckassa, на сайте которого также можно пополнять Steam

В VK Play объявили о новой функции, которая позволит пользователям не только приобретать игровые ключи для Steam, но и пополнять свой кошелек в магазине Valve. Теперь процесс перевода средств стал проще и безопаснее — буквально в несколько кликов.

Так, для пополнения кошелька пользователям будет необходимо ввести свой Steam-логин, адрес электронной почты для отправки электронного чека, а также сумму, на которую они хотят пополнить свой кошелек. Эта функция будет доступна для Steam-аккаунтов как из России, так и ряда стран СНГ.

Важно отметить, что сам сервис не взимает никакую комиссию за перевод средств, однако пользователям будет необходимо иметь ввиду, что на их Steam-кошелек в итоге поступит немного меньшая сумма в связи с издержками на конвертацию валюты банками. Потери могут составлять примерно 7 - 12%, в зависимости от текущего курса валют. Средства на кошелек как правило поступают в течение 15-ти минут, хотя иногда может потребоваться чуть больше времени. Эта новая функция должна сделать процесс покупок в Steam еще более удобным для пользователей.