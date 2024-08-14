Обновление AGESA 1.2.0.1A Patch A увеличит TDP процессоров Ryzen по умолчанию с 65 Вт до 105 Вт

AMD установила достаточно низкий базовый уровень TDP для своих новых процессоров Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X — он составляет всего 65 Вт, что на 50 Вт меньше по сравнению с аналогами из предыдущего поколения. Несмотря на это, производительность новых чипов сопоставима с Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X, что свидетельствует о более высокой эффективности новой архитектуры.

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Однако, по информации инсайдера chi11eddog, в ближайшем будущем AMD может увеличить TDP для этих процессоров до 105 Вт в следующем патче AGESA 1.2.0.1a Patch A. Это изменение может привести к значительному приросту производительности, учитывая, что текущий уровень TDP не превышает 95 Вт. С одной стороны, повышение TDP может привести к улучшению рабочих характеристик, но с другой — оно также устранит одно из главных преимуществ новых процессоров: низкое энергопотребление и снижение тепловыделения.

Это решение, вероятно, связано с отзывами пользователей, которые выразили недовольство по поводу производительности новых моделей. На данный момент информации о сроках выхода AGESA 1.2.0.1a Patch A нет.