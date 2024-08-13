Недавний запуск процессоров AMD Ryzen 9000 оказался не таким успешным, как ожидалось. Несмотря на высокие амбиции компании, новые чипы получили посредственные отзывы как от экспертов, так и от обычных пользователей. Особенно критики обрушились на Ryzen 5 9600X, который был назван чипом, не стоящим своих денег. В результате, продажи новых чипов оказались на дне.
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По данным крупнейшего немецкого ритейлера Mindfactory, за все время было продано всего 10 процессоров Ryzen 5 9600X, а более дорогой Ryzen 7 9700X и вовсе разошелся в еще меньшем количестве. Для сравнения, в прошлом году Ryzen 7 7800X3D был продан в количестве 950-ти единиц, а даже не столь популярный Ryzen 9 7950X3D был продан в количестве 130-ти единиц.
Похожая ситуация наблюдается и на международных платформах, таких как Amazon и Newegg. Ни один из новых процессоров серии Ryzen 9000 не смог попасть хотя бы в топ-25 продаж. Ryzen 7 9700X в настоящее время находится на 39-м месте на Amazon, а на Newegg лишь на 44-м месте. При этом, в топе продаж на данный момент находятся Ryzen 7 7800X3D и более доступный Ryzen 5 7600X.
Эксперты отмечают, что новые процессоры AMD скорее оптимизированы для рабочих нагрузок, чем для игр, что могло повлиять на их привлекательность для геймеров. В условиях высокой конкуренции на рынке процессоров, такие результаты ставят под сомнение стратегию компании и ее способность удовлетворять потребности целевой аудитории.