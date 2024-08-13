Новые процессоры AMD оказались не лучшими решениями для игр — они оптимизированы для рабочих нагрузок

Недавний запуск процессоров AMD Ryzen 9000 оказался не таким успешным, как ожидалось. Несмотря на высокие амбиции компании, новые чипы получили посредственные отзывы как от экспертов, так и от обычных пользователей. Особенно критики обрушились на Ryzen 5 9600X, который был назван чипом, не стоящим своих денег. В результате, продажи новых чипов оказались на дне.

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По данным крупнейшего немецкого ритейлера Mindfactory, за все время было продано всего 10 процессоров Ryzen 5 9600X, а более дорогой Ryzen 7 9700X и вовсе разошелся в еще меньшем количестве. Для сравнения, в прошлом году Ryzen 7 7800X3D был продан в количестве 950-ти единиц, а даже не столь популярный Ryzen 9 7950X3D был продан в количестве 130-ти единиц.

Похожая ситуация наблюдается и на международных платформах, таких как Amazon и Newegg. Ни один из новых процессоров серии Ryzen 9000 не смог попасть хотя бы в топ-25 продаж. Ryzen 7 9700X в настоящее время находится на 39-м месте на Amazon, а на Newegg лишь на 44-м месте. При этом, в топе продаж на данный момент находятся Ryzen 7 7800X3D и более доступный Ryzen 5 7600X.

Эксперты отмечают, что новые процессоры AMD скорее оптимизированы для рабочих нагрузок, чем для игр, что могло повлиять на их привлекательность для геймеров. В условиях высокой конкуренции на рынке процессоров, такие результаты ставят под сомнение стратегию компании и ее способность удовлетворять потребности целевой аудитории.