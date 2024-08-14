Windows 11 ограничивает производительность нового процессора Ryzen 7 9700X

Новые процессоры AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не смогли оправдать ожиданий пользователей, демонстрируя неожиданно низкую производительность по сравнению с предшествующим поколением. Как показали недавние тесты, проблема может быть связана с операционной системой: пользователи могут значительно повысить производительность своих чипов, заменив Windows 11 на Linux.

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На немецком портале PCGH были проведены сравнительные тесты Ryzen 7 9700X в операционных системах Windows 11 24H2 и Linux Nobara. Результаты эксперимента показали, что операционная система Microsoft ограничивает производительность нового процессора не только в играх, но и в рабочих задачах.

В ходе тестирования в пяти популярных игровых проектах Ryzen 7 9700X стабильно выдавал большее количество FPS в Linux. Разница в производительности достигала 13%, что говорит о значительном преимуществе системы с открытым исходным кодом. В бенчмарках производительность также оказалась выше — до 10% больше вычислительной мощности в Linux.

Эти результаты подчеркивают, что обладатели процессоров новой серии Ryzen 9000 могут извлечь больше выгоды от новой архитектуры, если будут готовы сменить уже привычную для многих Windows 11 на Linux.