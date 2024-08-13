Black Myth: Wukong может стать еще одной игрой последних лет с ужасной оптимизацией

PCGamesHardware опубликовал видео, демонстрирующее возможности топовой видеокарты GeForce RTX 4090 в связке с процессором Intel Core i9-12900K в ожидаемом экшене Black Myth: Wukong. Тестирование стало возможным благодаря выходу приложения Black Myth: Wukong Benchmark Tool, которое доступно бесплатно на платформе Steam.

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Результаты испытаний оказались неожиданными: несмотря на использование флагманского железа, ПК не смог обеспечить комфортную частоту кадров при настройках, близких к максимальным. В разрешении 4K с кинематографическим пресетом, максимальной трассировкой лучей и активированной технологией Super Resolution средняя частота кадров оказалась на уровне всего 42 fps. Минимальное значение частоты кадров было зафиксировано на уровне 33 fps, в то время как максимальная частота достигала 51 fps. Интересно, что не смотря на разрешение 4К, игра использовала лишь 9,5 ГБ видеопамяти - все это вызывает вопросы о её оптимизации.

В связи с этим, Black Myth: Wukong рискует стать ещё одной игрой последних лет с проблемами в оптимизации, и без использования генераторов кадров насладиться ею будет затруднительно. Остается надеяться, что разработчики игры успеют улучшить оптимизацию к скорому релизу, чтобы игроки смогли получить удовольствие от графики и игрового процесса этого амбициозного проекта.