Nintendo Switch 2 будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction

Портал Wccftech поделился новой информацией о долгожданной консоли Nintendo Switch 2, которая привлекла внимание геймеров и поклонников компании.

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Согласно информации, производитель предусмотрел уникальную систему охлаждения, состоящую из двух кулеров. Один из них будет активен в портативном режиме, а второй — в стационарном, находясь в док-станции. Это решение позволит значительно повысить производительность консоли при подключении к телевизору.

Кроме того, Nintendo Switch 2 будет комплектоваться зарядным устройством мощностью 60 Вт, что обеспечит поддержку быстрой проводной зарядки. Это станет приятным дополнением для пользователей, желающих сократить время ожидания зарядки устройства.

Что касается производительности, новая консоль будет сопоставима со Steam Deck. В ее основе лежит чип NVIDIA Tegra 239 с графикой Ampere, оснащенный 1280 ядрами CUDA. Объем оперативной памяти устройства составит 12 ГБ, что дает надежду на отличную производительность в современных играх.

Игры для Switch 2 планируется записывать на карточки Samsung с памятью V-NAND пятого поколения, обеспечивающие скорость чтения до 1,4 ГБ/с. Также ожидается поддержка технологий DLSS Super Resolution и Ray Reconstruction, хотя DLSS 3 FG не будет доступен.