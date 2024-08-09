Блокировка доменов YouTube в РФ с начала августа 2024 года начала отражаться на трафике в общих отчётах Google

В последние недели пользователи YouTube в России столкнулись с серьезными проблемами доступа к популярному видеохостингу. Ситуация достигла критической точки: вчера платформа полностью перестала работать у некоторых пользователей, включая мобильное приложение.

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Проблемы начались еще в конце июля, когда провайдеры сообщили об устаревании оборудования, что привело к заметному ухудшению качества работы сервиса. Согласно данным собственного сервиса статистики Google, трафик на YouTube значительно снизился. Показатели на стыках с Piter-IX упали в четыре раза за неделю.

Это контрастирует с недавним заявлением Mediascope, утверждающим, что посещаемость платформы в России, несмотря на блокировки, не только не снизилась, но даже возросла.

Кроме того, эксперты отмечают изменения в показателях Retransmit Rate и доле успешно переданных пакетов клиентам. В результате обвалился трафик с глобальных серверов GGC, что еще больше усугубило ситуацию.

В качестве примера, статистика посещений YouTube в США остается стабильной, что подчеркивает разницу в доступности и качестве сервиса между странами.