При попытке соединения с серверами видеохостинга десктопные браузеры выдают ошибку.

Сервис видео от американской корпорации Google – Youtube, перестал загружаться у россиян. Не работает видеохостинг исключительно на персональных компьютерах. В качестве проблемы указывается отсутствие соединения. Об этом рассказывается в свежей публикации отечественных РИА Новости.

Как объяснено в статье, без разницы какой провайдер – везде Youtube не работает. Но существует два вида ошибок при этом. У первой категории российских граждан демонстрируется «бесконечная» загрузка главной страницы. Вторая категория видит ошибку об отсутствии интернета с просьбой проверить подключение. На полдвенадцатого дня 8 августа поступило уже как минимум 5 тыс. жалоб, о чем рассказывается на портале «Сбой.рф».

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Для большинства активных пользователей российского сегмента Интернет это не стало сюрпризом: первые «ласточки» проблем с зарубежным видеохостингом начались ещё три недели назад – правда проблемы коснулись далеко не всех.





На самом деле решение есть: нужно лишь установить на ПК программу маскировки траффика – goodbyedpi.





В «Ростелекоме» тогда сбои в работе сервиса объяснили «техническими проблемами» у владельца видеохостинга – американской Google. Ведь именно «из-за этого» стали наблюдаться повсеместные проблемы со скоростью загрузки видеопотока и качеством картинки. Проблема оказалась столь широко обсуждаемой, что вынужден был дать свой комментарий и Дмитрий Песков, когда пресс-секретарь российского президента объяснил, что федеральная власть не планирует заблокировать доступ к Youtube.

То самое решение, которое работает. Скриншот консольного окна goodbyedpi.

Спустя несколько дней оставил свой комментарий и руководитель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, рассказавший, что десктопная версия YouTube будет замедлена на 70%. Но это не коснется мобильного соединения. Позже ответили и в самом Google, чьи представители сказали, что проблема с доступом к видеохостингу находится явно не у них.