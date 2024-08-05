Модель оснащена процессором MediaTek Dimensity 6300, 256 ГБ памяти и 108-мегапиксельной камерой

Китайский бренд Infinix анонсировал старт продаж нового смартфона из серии Note 40 - модели Note 40X 5G. Устройство отличается высоким качеством и доступной ценой.

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Смартфон Infinix Note 40X 5G оснащен 6,78-дюймовым экраном, выполненным по технологии AMOLED с разрешением FHD+. Частота обновления экрана достигает 120 Гц. Фронтальная камера на 8 мегапикселей размещена в O-образном вырезе дисплея. Основная камера получила главный сенсор на 108 Мп, 2-мегапиксельную макрокамеру и вспомогательный датчик с искусственным интеллектом.

Устройство работает пол управлением процессора MediaTek Dimensity 6300 - 8-ядерного процессора с архитектурой 2x Cortex-A76 2,4 GHz, 6x Cortex-A55 2 GHz и GPU Mali-G57MC. Оперативная память устройства составляет 8/12 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти для хранения информации. Емкость батареи нового смартфона составляет 5000 мА*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. В качестве операционной системы смартфон использует XOS 14 на базе Android 14.

Цена модели с 8 ГБ оперативной памяти составляет 170 долларов, а версия с 12 ГБ оперативной памяти обойдется покупателям на 10 долларов дороже.