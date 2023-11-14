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Компания NVIDIA выпустила свежую версию графических драйверов GeForce — GeForce 546.17 WHQL. Новая версия драйвера предназначена обеспечить наилучшую производительность в играх Call of Duty: Modern Warfare III и Starfield, а также содержит оптимизации для технологии DLSS 3 в поддерживаемых играх.
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Кроме того, новые драйверы исправляют ряд игровых ошибок, включая проблемы с производительностью в Alan Wake 2, улучшают функциональность и производительность NVIDIA Reflex в Counter Strike 2, исправляют проблемы с заиканием на некоторых ноутбуках Advanced Optimus в Starfield и Cyberpunk 2077, а также исправляют проблемы со стабильностью в Control. Кроме того, были устранены общие ошибки, которые были замечены в предыдущих версиях драйверов.
Исправлены игровые ошибки:
- Alan Wake 2 - устранение постепенного снижения стабильности и производительности в течение длительных периодов игрового процесса
- Counter Strike 2 - улучшены функциональность и производительность NVIDIA Reflex
- Starfield/Cyberpunk 2077 - на некоторых ноутбуках Advanced Optimus наблюдалось заикание
- Control - проблемы со стабильностью игры в течение длительных периодов игрового процесса
Исправлены общие ошибки:
- OBS - проблема с разрывом при записи видео высокого разрешения
- Мобильные GPU - графический процессор может зависнуть в состоянии максимальной производительности
- Windows 10 - эффекты прозрачности отображаются неправильно после обновления драйвера
- В некоторых системах может наблюдаться случайная проверка ошибок
- Wallpaper Engine - проблемы при клонировании в конфигурации с несколькими мониторами
- Firefox beta- увеличено использование памяти файла подкачки при включении RTX Video Super Resolution