Компания NVIDIA выпустила свежую версию графических драйверов GeForce для игр Call of Duty: Modern Warfare III и Starfield

Компания NVIDIA выпустила свежую версию графических драйверов GeForce — GeForce 546.17 WHQL. Новая версия драйвера предназначена обеспечить наилучшую производительность в играх Call of Duty: Modern Warfare III и Starfield, а также содержит оптимизации для технологии DLSS 3 в поддерживаемых играх.

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Кроме того, новые драйверы исправляют ряд игровых ошибок, включая проблемы с производительностью в Alan Wake 2, улучшают функциональность и производительность NVIDIA Reflex в Counter Strike 2, исправляют проблемы с заиканием на некоторых ноутбуках Advanced Optimus в Starfield и Cyberpunk 2077, а также исправляют проблемы со стабильностью в Control. Кроме того, были устранены общие ошибки, которые были замечены в предыдущих версиях драйверов.





Исправлены игровые ошибки:

Alan Wake 2 - устранение постепенного снижения стабильности и производительности в течение длительных периодов игрового процесса

Counter Strike 2 - улучшены функциональность и производительность NVIDIA Reflex

Starfield/Cyberpunk 2077 - на некоторых ноутбуках Advanced Optimus наблюдалось заикание

Control - проблемы со стабильностью игры в течение длительных периодов игрового процесса





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Исправлены общие ошибки: