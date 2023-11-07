Обновление Alan Wake 2 содержит более 200 улучшений и исправлений на PC, PS5 и Xbox

Разработчики из Remedy представили очередное обновление для Alan Wake 2 на PC и консолях Xbox Series и PlayStation, который исправляет ряд проблем в игре и содержит более 200 исправлений и улучшений игры.

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Во-первых, новый патч устраняет ошибку со звуком в прологе на Xbox Series, однако, данное исправление временное и проблема должна быть полностью исправлена в будущих обновлениях. Также патч исправляет проблемы, которые не давали игрокам пройти миссии "Комната 665" и "Местная девушка". Стоит отметить, что баг с миссией "Комната 66" уже был исправлен ранее, но ошибка проявилась снова.

Кроме того, разработчики сообщили, что при создании Alan Wake 2 они использовали информацию из фанатской Википедии по вселенной, чтобы не упустить различные важные детали. Несмотря на то, что у Remedy есть специальные сотрудники, отслеживающие историю, сложность вселенной потребовала помощи со стороны фанатов.

Ранее креативный директор игры Сэм Лэйк сообщил, что во время разработки из игры хотели вырезать одну из известных сцен - "мюзикл". А технические специалисты из Digital Foundry дали рекомендации по настройкам игры с использованием технологии RTX.

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