В свежем обновлении 1.1.292 для Lords of the Fallen были внесены изменения, которые сделали игру еще более увлекательной.

Компания Hexworks продолжает активно работать над улучшением своего популярного ролевого экшена Lords of the Fallen. Недавнее обновление версии 1.1.292 принесло несколько важных изменений, которые должны положительно повлиять на игровой процесс.

реклама

Одной из главных целей разработчиков стало сбалансирование некоторых заклинаний, используемых в игре, особенно в режиме PvE. Теперь они требуют меньше маны, что должно упростить их использование. Кроме того, команда работает над решением проблемы со снижением уровня оружия боссов, которое было замечено игроками. Они планируют вернуть его к прежним значениям, которые были до обновления под номером 1.1.282. Для этих целей в Skyrest Bridge был добавлен новый набор ресурсов, который поможет улучшить оружие.

В будущем Hexworks собирается разделить баланс между режимами PvE и PvP. Однако в ближайшее время команда сосредоточится на работе над балансировкой PvE-контента. Кроме того, разработчики обещают поделиться своими планами по поводу бесплатного контента на следующей неделе.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Полный список всех изменений, внесенных в последнем патче, доступен на странице игры. Стоит отметить, что продажи игры Lords of the Fallen уже перевалили за миллион копий.