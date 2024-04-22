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lighteon
Энтузиаст разрабатывает драйвера с поддержкой Vulkan для Radeon HD5000/HD6000
В прошлом году стало известно, что разработчик открытого ПО под ником Triang3l начал разработку драйвера "Terakan" для Mesa...

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В мае прошлого года стало известно о попытке разработчика открытого ПО под ником Triang3l разработать драйвер "Terakan" для Mesa с поддержкой Vulkan для первых видеокарт с поддержкой DX11 от AMD. Исторически так сложилось, что при появлении Windows 10 и DirectX 12 стало известно, что поддержкой DirectX 12 могут обладать видеокарты с аппаратной поддержкой DirectX 11 от Nvidia, но для этой реализации корпорации Nvidia потребовалось достаточно продолжительное время. При этом об аналогичной поддержке со стороны открытого графического API не было ни слова. В итоге прошло достаточно много времени и один из разработчиков открытого ПО вызвался написать собственноручно написать драйвер Vulkan для не поддерживаемых видеокарт от AMD.

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Об этой разработке стало известно практически сразу в сообществе открытого ПО. Подобные моменты не могут не радовать любителей железа, ведь им будет попробовать что-то новое на том железе, которое казалось бы уже давно лежит и собирает пыль.

Разработка шла своим чередом без каких-то громких заявлений. И совершенно недавно Triang3l вновь порадовал сообщество открытого ПО тем, что не просто продвинулся дальше, а смог опробовать свой опыт уже в среде Windows 10.

В итоге у Triang3l получилось запустить ряд демок предназначенных для Vulkan Api на собственноручно написанном драйвере в среде Windows 10. В итоге получается, что видеокарты с аппаратной поддержкой DirectX 11.0 можно было наделить поддержкой не только DX12, но и Vulkan. Но похоже что разработчики железа не были заинтересованы в этом...

#amd #windows #linux #vulkan #mesa #terascale
Источник: phoronix.com
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