Придумывайте пароли правильно и никому их не показывайте.

Владимир Ульянов, специалист в сфере информационных технологий, сообщил о главной ошибке, которую чаще всего совершают россияне в Интернете. Ей стала привычка создавать одинаковые пароли для аккаунтов в «Госуслугах», в каком-либо банке и в сервисах электронной почты.

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По словам Ульянова, пароль сложнее взломать, если он длиннее. Оптимальным вариантом считается длина в 12 символов, при этом буквы должны быть и заглавными, и строчными. Кстати, раньше оптимальной длиной была 7-8 символов, даже без учета регистра символов. Сейчас же, кроме букв, рекомендуется использовать специальные символы и цифры. В таком случае пароль, скорее всего, не взломают (но никто гарантий не даёт).

Лучше всего использовать какие-то легко запоминающиеся строчки песен или стихотворений, однако необходимо помнить о том, что самые популярные комбинации уже вычислены хакерами и занесены в специальные словари.

Специалист заметил, что лучше всего хранить самые важные пароли не в сети и не в гаджетах, а на бумажных носителях. Менеджеры и хранители паролей так же могут быть ненадежными – их лучше использовать только в том случае, если аккаунты не представляют высокой важности для пользователя. Сложность менеджеров паролей в том, что при получении одного, самого важного пароля, мошенник может заполучить и все остальные. Если на сервере менеджера паролей произойдет сбой, то утечка данных может стать критичной для пользователя.

Владимир Ульянов говорит, что один и тот же пароль лучше всего использовать только в незначительных аккаунтах: например, в приложении магазина или в онлайн-ридере. В случае взлома такого аккаунта пользователь не сильно пострадает. В сети можно найти базы данных со слитыми паролями, однако они скрыты от глаз обычных пользователей. Вероятно, речь идет о вирусных программах и о "даркнете". Кстати, уже есть ИИ, который разбирается в даркнете. Возможно, подобные базы данных сами могут взломать аккаунты зашедшего на сайт пользователя и использовать его пароли для пополнения мошеннической базы, уточнил специалист. Именно поэтому лучше не заходить на подобные сервисы, дабы не понести дополнительные риски и не пострадать еще больше.

Самым лучшим решением для повышения уровня безопасности своих аккаунтов в сети, по мнению Ульянова, является частая смена паролей. Частота смены зависит от пожеланий пользователя, однако лучше делать это регулярно, особенно на важных сайтах и онлайн-ресурсах.



