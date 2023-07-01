Корейский передовой институт науки и технологий в сотрудничестве с другими группами ученых разработал ИИ под названием DarkBERT. Коротко говоря, данный бот обучался на информации из темной стороны интернета - и именно поэтому он может быть полезен властям. Отчет исследователей доступен на портале Arxiv.
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При создании бота исследователи использовали уже готовую языковую модель, которая стала неким фундаментом. Позже ИИ получил данные, полученные из даркнета – их количество составило около шести гигабайтов необработанного текстового материала. При этом данные из «чистого» интернета ИИ не получил. Информацию для обучения в основном черпали через сайты, доступные в браузере Tor – данный браузер необходим для доступа к даркнету. Искусственный интеллект даже научился жаргону посетителей даркнета. Более того, бот способен расшифровывать документы и читать базы данных.
Чтобы не допустить неэтичного использования файлов (например, изображений с детской порнографией, неподобающих видеороликов или личных фотографий), бота ограничили в деятельности и восприятии, оставив для него лишь возможность работы с текстом. В противном случае нейросеть была бы способна генерировать новые изображения и видео, переходящие за рамки закона. Такие личные данные, как пароли и прочее, также были стерты из базы знаний искусственного интеллекта. Основная масса контента, на котором он обучался – сообщения продавцов и покупателей различных товаров (чаще всего – наркотиков), посты посетителей темной стороны интернета и так далее.
Кроме того, учеными отмечается, что 90% контента темной сети – это англоязычный контент. На остальных языках пишут в разы меньше. Именно поэтому ИИ будет лучше работать на английском языке, чем на каком-либо еще.
Исследователи считают, что бот способен помочь государственным органам лучше бороться с преступностью, так как его способности к анализу выше, чем человеческие навыки. ИИ также способен обнаруживать подозрительные утечки данных, отсеивать программы и выявлять нежелательные профили. Возможно, бот будет усовершенствован, чтобы он помогал еще и проверять даркнет на предметы потенциального преступления.