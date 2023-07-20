Конечно, в случае, если немцы все-таки решаться его построить.

Совсем недавно проскочили новости о развертывании завода по производству беспилотников «Байрактар» на территории Украины. Уже подготовлены строения и налаживается подводка необходимой инфраструктуры. Но таким путем идут не только турки, но и немцы. Так вот новость последних дней касается именно немецкого завода. Заключается она в следующем: МИД РФ будет считать такой комплекс законной добычей и целью для ударов ВС РФ.

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Стоит рассказать немного подробнее про сам завод, который якобы хотят развернуть в «незалежной». Заводской комплекс будет принадлежать немецкой компании «Рейнметалль», которая производит танки «Леопард 2». Точнее она их производила в Германии, но сейчас в основном занимается модернизацией уже готовых машин до более современных версий, а также ремонтирует вышедшие из строя бронеобъекты. Вспоминаем про поставленные на Украину «Леопарды», которые нужно чинить и не только из-за боевых потерь, но и по причинам усталости металла или износа агрегатов. Вот именно чтобы уменьшить издержки требуется завод в самой стране. Плюс вроде как там собираются наладить полный цикл производства этих самых танков. Последнее звучит особенно нереально, так как такого цикла нет в самой Германии.

В случае развертывания завода русские оставляют за собой законное право нанести по нему все надлежащие удары для вывода его из строя. Однако пока сам факт постройки комплекса остается под вопросом. Поэтому немцы пока могут вздохнуть спокойно и не бояться за жизни своих инженеров и администрации.