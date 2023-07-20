В случае успеха, Индия станет первой страной, которой удалось посадить свой модуль вблизи малоизученного южного полюса Луны.

Меньше недели назад в Индии с местного космодрома успешно стартовала исследовательская миссия «Чандраян-3», задачей которой является вывод на орбиту Луны межпланетной исследовательской станции и посадка модуля с луноходом на поверхность спутника.

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В состав аппаратной части, выведенной на орбиту конструкции, входят два модуля – орбитальный и посадочный. Первый предназначен для работы на орбите Луны, её исследования удалёнными средствами. Посадочная же часть должна спустить в непосредственной близости от южного полюса спутника Земли модуль «Викрам», который должен будет приступить к контактному изучению лунной поверхности. В состав «Викрама» входит также лунный вездеход дистанционного управления.

По плану экспедиции, посадка «Викрама» должна состояться не ранее 24 августа 2023 года. Если Индии все же удастся успешно «прилунить» искусственный исследовательский аппарат на поверхность спутника, то страна станет четвертой в истории, кому это удалось. Ранее искусственные управляемые объекты в разное время на поверхность Луны смогли отправить США, СССР и КНР.

Напомним, что в 2019 году индийская космическая отрасль уже пыталась посадить исследовательский модуль на поверхность Луны. Миссия называлась «Чандраян-2» и также состояла из орбитальной и посадочной частей. Однако при спуске «Викрама» на высоте около 400 метров от поверхности аппарат стал отклоняться от плановой траектории, а вскоре связь с ним и вовсе была потеряна. В NASA сообщали, что устройство совершило жесткая посадку и не пригодно для дальнейшего использования.

Орбитальный модуль 2-й миссии продолжает работу поблизости от Луны. Обе межпланетные станции были выведены на орбиту с помощью индийского носителя LVM-3, пуски которого совершаются с индийского космодрома в Шрихарикота.