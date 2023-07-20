Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
В Индии стартовала третья по счету миссия «Чандраян» по исследованию Луны
В случае успеха, Индия станет первой страной, которой удалось посадить свой модуль вблизи малоизученного южного полюса Луны.

реклама

Меньше недели назад в Индии с местного космодрома успешно стартовала исследовательская миссия «Чандраян-3», задачей которой является вывод на орбиту Луны межпланетной исследовательской станции и посадка модуля с луноходом на поверхность спутника.

реклама

В состав аппаратной части, выведенной на орбиту конструкции, входят два модуля – орбитальный и посадочный. Первый предназначен для работы на орбите Луны, её исследования удалёнными средствами. Посадочная же часть должна спустить в непосредственной близости от южного полюса спутника Земли модуль «Викрам», который должен будет приступить к контактному изучению лунной поверхности. В состав «Викрама» входит также лунный вездеход дистанционного управления.

По плану экспедиции, посадка «Викрама» должна состояться не ранее 24 августа 2023 года. Если Индии все же удастся успешно «прилунить» искусственный исследовательский аппарат на поверхность спутника, то страна станет четвертой в истории, кому это удалось. Ранее искусственные управляемые объекты в разное время на поверхность Луны смогли отправить США, СССР и КНР.

Напомним, что в 2019 году индийская космическая отрасль уже пыталась посадить исследовательский модуль на поверхность Луны. Миссия называлась «Чандраян-2» и также состояла из орбитальной и посадочной частей. Однако при спуске «Викрама» на высоте около 400 метров от поверхности аппарат стал отклоняться от плановой траектории, а вскоре связь с ним и вовсе была потеряна. В NASA сообщали, что устройство совершило жесткая посадку и не пригодно для дальнейшего использования.

Орбитальный модуль 2-й миссии продолжает работу поблизости от Луны. Обе межпланетные станции были выведены на орбиту с помощью индийского носителя LVM-3, пуски которого совершаются с индийского космодрома в Шрихарикота.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #nasa #индия #луна
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Землю обрушился мощнейший выброс плазмы с Солнца
Астрономы обнаружили звезду, которая холоднее костра
Француженка рассказала о падении на крышу частицы метеорита
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вагнер (Уткин): Это не конец, это только начало самой большой работы в мире
11
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
12
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
49
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
11
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Samsung представила GDDR7 DRAM со скоростью 1,5 ТБ/с для видеокарт следующего поколения
1
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
12
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
4
Bloomberg: Турция не рискнет пойти на сопровождение судов после отмены зерновой сделки
1
Майнеры закупаются ASIC-оборудованием готовясь к новому криптолету
4
Одесса подверглась мощнейшему ракетному удару с начала СВО: использовалось три вида ракет и дроны
2
NVIDIA выпускает исправление прошивки для проблемы с черным экраном
+
В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
2
Китайский компьютер Thunderobot MIX подозрительно похож на Steam Machine из 2014
+
США выделят $250 млн для поддержки Украины после прекращения зерновой сделки
3
ASRock показала работу DDR5-7200 в паре с Ryzen 9 7950X3D — всё благодаря свежему BIOS
6
Российские дроны-камикадзе получат режим гибернации – спящий БПЛА будет ждать команды 2 недели
2
Т-14 «Армата» снова прибыл в СВО – несколько танков переданы бойцам армии «Юг»
1
В Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО
2
Захарова: у ООН есть три месяца на выполнение меморандума с Россией по вывозу зерна
1

Популярные статьи

Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
8
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
7
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
15
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
3
Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО
5
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
7
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
15
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
18:59
А внезапно их 14! Ахаха ... Если ты за полноценными ядрами то тебе на АМД АМ 5, что я и сделал!
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Дмитрий Малинин
18:57
Зачем тебе недоядра непонятно-пусть лишь бы в мобильных устройства их ставили-в ПК они не нужны иначе АМД без них не смогла бы!
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Дмитрий Малинин
18:55
А потом он на 15 поколение перейдёт! Со сменой конечно материнки и всего что придётся!
Процессоры Intel Raptor Lake Refresh получат повышение тактовой частоты на 200 МГц
Михаил Авраменко
18:52
Россия НИКОГДА не производила Т62 :-)
Украина строит бронетранспортеры из старых российских танков
Pilat2009
18:51
Имеется ввиду,что на расстоянии 40 км они очень хорошо ведут разведку.Впрочем Саудовская Аравия закупает их для войны с хуситами.Ну а в это время другая страна продолжает пилить Охотника
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
Михаил Авраменко
18:50
Гугл только тестирует, а на Оверах давно уже есть такой инструмент под названием Zelot.
Google тестирует инструмент ИИ для написания новостных статей
Eppius
18:48
В статье указано что это только потери за Бахмут. Так же они еще и Соледар брали,там тоже потери надо полагать не малые. А теперь можно прикинуть какие наши общие потери с самого начало СВО и по сей ...
Начальник штаба ЧВК «Вагнер»: через Бахмут прошло 78 тыс бойцов, 22 тыс погибло, 25 тыс у Пригожина
N1ghtwish
18:47
"большим объёмом памяти и производительностью без трассировки выглядит куда лучшим выбором!" Что больше 12Гб в RTX3060 или 8Гб в 6600xt?
Инсайдер назвал ожидаемые рекомендованные цены Radeon RX 7800 и RX 7700
DonCarleone
18:47
бояться с голоду помереть еврогейцы
Совет Безопасности ООН завтра обсудит последствия от завершения «зерновой сделки»
Кирилл Прозоровский
18:46
Что там они продемонстрировали на Украине? Способность падать пачками вроде. Или что имеется в виду? Сколько проплачено за статейку турками.
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем