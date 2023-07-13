Что об этих учениях думает Тайвань - нигде не сообщается.

Пока мы пристально следим за ситуацией на Украине на другом конце мира тоже нарастает напряжение. Американская пресс-служба и издание «Блумберг» в частности сообщают о том, что НОАК снова провели учебный вылет около острова Тайвань. На этот раз приняло участи большое количество боевых самолетов, которые совершили серию маневров, при поддержки военно-морского флота Поднебесной. Пекин начал активно проводить учебные вылеты и походы около острова после активизации там американских политиков. В частности, после визита на Тайвань Нэнси Пелоси в августе прошлого года.

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В нынешнем вылете использовали 32 самолета разных классов, но все они пересекли так называемую срединную линию в проливе, разделяющем континентальный Китай и Тайвань. Эту самую линию провели в 1954 году американцы и в последние годы НОАК активно ее пересекает во время своих учений.

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Разумеется, такое положение вещей вынуждает американское правительство высказывать глубокую озабоченность происходящим. Что твориться в столице Тайваня, городе Тайбэй, сложно сказать. Однако за последнее время было совершено уже столько учений вокруг острова, что местные жители должны были привыкнуть. Тем более что там курсируют не только китайские, но и американские военные корабли. Возможно, столь масштабный вылет сил НОАК связан с выборами, которые в скором времени пройдут на острове.