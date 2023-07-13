Такую сумму решили выделить на производство 27 фильмов.

Каждый год в Санкт-Петербурге членами комитета по культуре проводился отбор на конкурсной основе, по результатам которого определяется перечень организаций на получения субсидий. Производители фильмов в текущем году направили 74 заявки, а поддержка финансового характера будет оказана 27 проектам. Комиссия состоит из критиков, киноведов, представителей общественных организаций и Союза кинематографистов

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Среди победителей 1 кинокартина относится к категории короткометражных, 1 — научно-популярная, 6 — полнометражных, 17 — документальных и 2 — анимационных.

В числе победителей оказались кинофильмы о деятелях, внесших существенный вклад в развитие отечественной культуры. Среди героев картин окажется легендарный исполнитель джаза Давид Голощекин, знаменитые режиссеры Сергей Снежкин и Евгений Деммени. Зрители смогут узнать о биографии и творческом пути писательницы Татьяны Москвиной, которая была известным критиком. Два кинопроекта будут рассказывать о Мариуполе, который для Санкт-Петербурга выступает в роли города-побратима. Планируется премьера второй части «Моя ужасная сестра», которая продолжит историю борьбы трех сестер за семейное счастье.

Общий размер субсидий для поддержки отобранных кинопроектов оценивается в 200 млн. рублей. Официальные представители прессы-службы сообщили, что с 2022 участвовать в конкурсе на получение субсидий вправе коммерческие студии и некоммерческие организации. Разработан регламент процедуры возмещения, расходов, связанных с производством кино. Финансовая поддержка была оказана семейной приключенческой картине «Чижик-Пыжик возвращается», которая позволит зрителям насладиться игрой Светланы Немоляевой, Инги Оболдиной, Анвара Либабова и Сергея Мигицко.

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Тем временем в Москве планируют создать кинокластер для создания качественного кино.