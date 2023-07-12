Совсем скоро начнется летнее собрание НАТО, на котором будут решать первоочередные вопросы. Одной из главных тем станет ситуация на Украине и требования-просьбы «незалежной» взять их в НАТО. Зеленский говорит об этом настолько часто, что его просьбы уже воспринимают, как информационный шум. Однако ситуация на линии боевого соприкосновения сложная и ВСУ не могут добиться успехов, регулярно теряя технику, тратя боеприпасы на миллионы долларов.
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Немецкое издание «Шпигель» опубликовало информацию о создании нового пакета немецкой гуманитарной помощи «незалежной» Украине. Некоторые журналисты предполагают, что это своеобразная подачка Зеленскому за отказ от принятия страны в НАТО. Однако для подачки пакет выглядит более чем внушительно. Общая стоимость поставляемого оценивается более чем в 600 миллионов евро. В частности, пакет будет содержать системы ПВО, танки, бронемашины и боеприпасы. Напомним, что экипажи ВСУ не хотят ездить на тех же Леопардах. Не хотят привлекать внимание. Да и вообще, ранее сообщалось о том, что украинские танкисты на достаточно хороши.
Так вот, проблема состоит в том, что немецкая промышленность и так работает на пределе своей мощности и расширять производства из-за Украины никто не собирается. Поэтому технику поставляют из линейных армейских частей, ослабляя свою регулярную армию. Что тут говорить если единственный завод полного цикла по производству «леопард 2» расположен в Греции и вроде как выпускает по 10 танков в месяц. Учитывая, что это именно немецкий пакет поставок, то создается впечатление будто от «Бундесвера» скоро ничего не останется.